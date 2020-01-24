23歲青年涉去年「三罷」黃大仙藏雷射筆　警：被告「窒步」停下形迹可疑 (19:45)

代表被告李俊科（23歲）的大律師郭憬憲甫開庭表示，警方處理證物的方法「好有問題」，將爭議本案的雷射筆可否呈堂。

防暴警員張俊輝供稱，當日下午2時見到被告穿黑衣及戴黑口罩，偕同兩名女子由黃大仙睦鄰街遊樂場步向龍翔道方向。他稱被告的隨身背包較大，並一度以手指指向黃大仙紀律部隊宿舍，隨後「窒步」停下，故推斷被告形迹可疑，以涉嫌「藏有工具作非法用途」截停他，從其背包搜出兩支雷射筆及噴漆等。

張俊輝在辯方盤問下稱，指揮官當日提醒警員留意黃大仙中心的集會，「過往都出現暴亂、搗亂」，他推斷被告打算參加集會，所以決定截停搜查。在辯方追問下，他承認「講不到被告所犯的罪名，所以先要截查」，否認屬非法搜身。

另外，控方要求傳召任職警隊技術服務部的吳長春作供，辯方反對他以專家證人出庭，裁判官最終接納吳長春為電子裝置專家證人。聆訊於下月16日續。

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