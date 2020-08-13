男子違家居檢疫令欲離港囚兩周　稱赴內地支付女友父親醫藥費 (18:30)

被告張進健求情稱，他案發前已在內地家居隔離兩個月，返港後得悉女朋友居於深圳的父親患腦積水，惟沒有親友願意支付醫藥費，被告情急下打算拿錢闖關幫忙。

裁判官判刑時指出，被告不但違反檢疫令離開單位，更試圖離港，案情嚴重，重申立法原意為保障市民大眾安全，接受隔離者須「確確實實遵守及完成」檢疫令，終判被告入獄兩周。

元朗派對房負責人違禁營業判囚4周

另外，警方上周四（6日）到元朗一間派對房間（Party room）巡查，發現裏面有9名顧客正在房內吃東西。房間派對的負責人被捕，今（13日）在粉嶺裁判法院承認一項違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的停業令罪名，被判囚4周。

被告曾浩賢被捕時在警誡下承認，他於今年4月經營該派對房間，案發時無留意最新規例公布派對房間須停業。

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