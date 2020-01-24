新冠肺炎｜今增69宗確診　65屬本地感染包括兩印傭　長興宿舍負責人家人確診 (16:35)

部分本地個案詳情：

．新增兩名印傭確診：個案4248（27歲女子，8月11日發病）、個案4249（48歲女子，8月12日發病），兩人皆與此前確診、居住荃灣享和街張大偉僱傭中心宿舍的印傭（個案4024）相關，她們入住檢疫中心後確診

．長興大廈負責人的家人：個案4264（30歲女子，8月9日發病），為此前確診印傭（個案4159）居住旺角長旺道15號長興大廈9樓外傭宿舍的負責人的家人，但患者不是住在長興大廈涉事單位

．粉嶺塘坑三號食水配水庫工程群組：多一人確診，個案4250（42歲男子，8月9日發病），入住檢疫中心後確診（相關報道：水務署粉嶺食水配水庫工程分包商第五名員工確診）

．葵涌貨櫃碼頭群組：多一人確診，個案4293（56歲男子，無病徵），衛生署派樣本瓶作病毒檢測後確診。張竹君稱患者負責維修工作，工作時通常有戴口罩，但可能在吃飯、更衣時有時無戴。衛生署暫已派出3000個樣本瓶予員工作新冠病毒檢測。

4宗輸入個案詳情：

．個案4246：29歲女菲傭，8月5日從菲律賓抵港

．個案4274：42歲女菲傭，8月11日從菲律賓抵港

．個案4253：34歲男子，埃塞俄比亞機師，潛伏期曾去非洲及巴西

．個案4254：71歲女子，從印度抵港

另外，深圳當局在進口巴西雞翼表面樣本驗出新型冠狀病毒（相關報道：深圳有巴西進口凍雞翼新冠病毒檢測呈陽性），本港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，凍肉本身是生的食物，不能直接食用，經高溫煮熟後可殺死病毒；市民接觸到未煮熟的凍肉後，不應觸摸眼、口或鼻，並應洗手。

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