新冠肺炎｜單日兩屯門康和確診院友不治　港累計66死 (22:12)

【22:12】屯門醫院公布，一名確診新型冠狀病的82歲男病人（個案2745）今晚離世。他是屯門康和護老中心（黃金分院）今日（13日）之內第二名離世確診院友，亦是該院舍35確診院友當中第10名死者，以及本港第66名不治確診者。
病人有長期病患，7月26日因發燒和咳嗽入住屯門醫院，情況持續惡化，延至今日晚上9時12分不治。
【16:22】本港今午再多一名74歲女患者在聯合醫院離世，連同今日較早前在屯門醫院離世的88歲女病人，至今共有65名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。
屯門醫院發言人今日公布，一名確診新型冠狀病毒的88歲女病人（個案2701）今日離世。翻查資料，該名女病人是屯門康和護老中心黃金分院院友，該院舍累計35名院友確診、9人染疫死亡。
發言人表示，病人有長期病患，於7月25日因發燒入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午1時13分離世。
聯合醫院公布，一名74歲確診女病人（個案1940）於今午2時35分離世。她居於牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓，本身有長期病患，7月17日因持續咳嗽及呼吸困難入院，情況持續惡化，延至今午不治。
新冠肺炎 相關報道：
印傭短住後染疫 希雲大廈第二宗 有外傭投宿稱60元一晚 業界料700中介無宿舍
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介