新冠肺炎｜單日兩屯門康和確診院友不治　港累計66死 (22:12)

病人有長期病患，7月26日因發燒和咳嗽入住屯門醫院，情況持續惡化，延至今日晚上9時12分不治。

【16:22】本港今午再多一名74歲女患者在聯合醫院離世，連同今日較早前在屯門醫院離世的88歲女病人，至今共有65名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

屯門醫院發言人今日公布，一名確診新型冠狀病毒的88歲女病人（個案2701）今日離世。翻查資料，該名女病人是屯門康和護老中心黃金分院院友，該院舍累計35名院友確診、9人染疫死亡。

發言人表示，病人有長期病患，於7月25日因發燒入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午1時13分離世。

聯合醫院公布，一名74歲確診女病人（個案1940）於今午2時35分離世。她居於牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓，本身有長期病患，7月17日因持續咳嗽及呼吸困難入院，情況持續惡化，延至今午不治。

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