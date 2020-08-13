新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○西貢區

香港聖公會將軍澳 安老服務大樓

富寧花園商場

康城地鐵站上蓋臨時街市

厚德商場

○油尖旺區

寶軒酒店（尖沙嘴）

海運大廈 羲和雅苑、一幻拉麵、六公館

馬哥孛羅香港酒店 Cucina

長榮大廈 元朗冰室

大角嘴市政大廈

鴻禧大廈 新記雞粥

藍馬商業大廈 鳥語

○北區

華明商場 大快活

順欣花園 小廚知味

金誠樓 麥當勞

石湖墟市政大廈

新都廣場

○葵青區

青衣城2期

青衣城1期

長康邨康和樓 大快活

長康邨第一商場 大快活

葵榮路13號 連文記大排檔

大窩口商場

○荃灣區

灣景廣場購物中心

荃新天地

楊屋道市政大廈

○元朗區

朗屏商場

天盛街市

○屯門區

良景商場 龍薈

啟豐商場

○東區

太古城中心2期 Greyhound Café

康怡廣場（南）

○觀塘區

鯉魚門市政大廈

德福廣場1期 美心皇宮

鱷魚恤中心 玉桃軒酒家

○灣仔區

希慎廣場

香港灣仔帝盛酒店 3T酒吧

○沙田區

沙田街市

○中西區

上環文娛中心

上環市政大廈

士美菲路市政大廈

○離島

逸東商場

○深水埗

石硤尾邨美山樓 翠苑餐廳

蘇屋商場 德馨苑海鮮酒家

保安道市政大廈

元州街407號 龍興燒臘茶餐廳

○九龍城區

黃埔108商場

紅磡市政大廈

黃埔新天地第5及6期

○黃大仙區

黃大仙中心北館

資料來源：衛生防護中心（截至8月13日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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