立法會｜鄭松泰︰延任本質與現屆議會無分別　譚耀宗料民主派接受延任寄語「重新做人」 (12:38)

全國人大常委譚耀宗在同一節目中說，相信民主派議員會接受延任，稱他們總辭的損失很大，又認為「鄭松泰比較老實，昨日出來宣布（延任）」，希望民主派議員返入議會後「做好啲，重新做人」。譚耀宗透露，他曾在人大常委會上反映遭DQ（被取消參選資格）的現屆議員延任有「尷尬位」，惟人大常委會決定不處理該問題，因不屬於憲制層面，留待特區政府處理，他認為人大常委會「不是有權隨便用」。

基本法委員會副主任譚惠珠在同一節目中說，「反對派會為自己找到理由重新進入議會」。《基本法》第69條列明立法會每屆任期是4年，譚惠珠稱人大常委會不以釋法處理「真空期」，「因第69條的字眼很清楚，你解來解去，都不可能解釋4年的意思等於5年」，但憲法在《基本法》之上，故人大常委會根據憲法作出決定。

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