新冠肺炎｜入檢疫中心滿10日可回家完成餘下4日檢疫　安排今起重新實施 (22:20)

衛生防護中心要求新型冠狀病毒確診者的密切接觸者，以及從部分海外國家及地區抵港的人，入住檢疫中心接受14日檢疫，中心今晚（12日）公布，由於近日確診個案及相關密切接觸者數目維持在高水平，預期對檢疫設施的需求將有增無減，故今日起分階段於檢疫中心，再次准許符合條件的受檢疫者，在入住檢疫中心10日後，回家完成餘下4日檢疫。衛生署補充，會將受檢疫者第二次病毒檢測，由入住檢疫中心後10日，進一步提早至入住後約7日。
根據衛生防護中心資料，截至今早9時，在八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營、駿洋邨、西貢戶外康樂中心及竹篙灣檢疫中心，合共有2682個檢疫單位，其中1227個正在使用，涉及1730人，當中1727人是確診個案的密切接觸者；可即時使用的檢疫單位有814個。
衛生防護中心曾於今年4月11日起，因應檢疫設施有限，實施同一安排。中心重申，受檢疫者離開檢疫中心前，會先經醫護人員評估其健康狀況及家居條件等相關因素，以及接受新型冠狀病毒測試，結果呈陰性才可提早離開。檢疫中心人員會在獲准回家完成檢疫的人離開檢疫中心前，安排他們佩戴監察手帶，以助確保他們遵守家居檢疫要求。
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