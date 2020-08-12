新冠肺炎｜市民自撩喉8000樣本無一陽性　何栢良：全民檢測漫無目的 (21:44)

民政總署截至今日在多區共派發約2.7萬份採樣套裝，收回約2萬份，華昇診斷中心已化驗約8000個樣本，未有呈陽性。至於孕婦檢測，至今日有432名孕婦領取咽拭子採樣套裝，收回245個樣本，華昇已化驗120個樣本，亦未有陽性。

何栢良今日在商台節目表示，全民檢測漫無目的，不是好的策略，預計驗出陽性比例很低。他認為，若有能力多做測試，應針對特定群組，例如近期多間醫院都有隱形病人入院後確診，可為所有入院病人檢測，醫護亦應如院舍員工一樣定期檢測。何栢良又說，近期部分個案涉及外傭，而全港有數以千計外傭住在宿舍，可加快為這批外傭做檢測。他指出，2018/19年度有184萬人次出院及死亡，如全部要驗病毒，即平均每日約5000人次，而公院醫護及專職醫療人員共約4萬人，每7日驗4萬個樣本，當局與私營化驗所合作，應可承擔這容量。

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