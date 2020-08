新冠肺炎｜確診印傭曾住銅鑼灣希雲大廈7樓宿舍　同層單位宿費每晚60元 (20:28)

外傭Fae說,其入住單位約700呎,單位並非僱傭公司提供,是「private house」,類似「hostel」,每晚60元,她不清楚業主是誰,只是有朋友之前曾入住,她經該朋友介紹下與其他不相識的外傭同住。她與另外3人入住同一間房,另外兩間房分別各有5人同住。問到會否擔心同層有居於「宿舍」的外傭感染,她說「我覺得我們是安全的,因為不是太迫(I think we are safe, because we are not so crowded)」。惟她說不方便拍攝單位內情況。她進入單位前有以搓手液潔手。

同一幢大廈9樓早前也有另一印傭確診。早前本報曾到9樓一個單位,發現內有4張碌架牀。一名不願具名的外籍女子拖着大行李在9樓同一個單位按門鈴,但無人應門。她聲稱自己不是正求職的外傭,是「永久居民」,來這裏找一個「auntie」。

居於希雲大廈9樓多年的彭先生說,希雲大廈一直有很多無牌賓館,過往很多內地客出入住宿,疫情期間沒有內地旅客,但近月開始明顯多了一堆「生面口」的外傭出入。彭先生表示,曾向業主立案法團投訴,惟不得要領。另一住戶關女士擔憂外傭衛生意識低,稱近期多了外傭居於大廈,公共空間都很骯髒,她放狗時不敢讓愛犬踩入電梯,手抱直到離開大廈才讓牠落地,「我哋投訴幾多次都無用啊!你真係要幫我哋!」

新冠肺炎 相關報道:

今增62宗確診 61屬本地感染 張竹君籲曾住旺角長興大廈印傭聯絡安排測試

東區醫院內科、聯合醫院精神科病房 各一護士初步確診

衛生署護士初步確診 在辦公室工作毋須接觸公眾

東院內科病房群組七旬病人亡 單日4確診者不治

理大:第三波疫情持續由不同國家輸入 海員機師病毒基因 脗合八成本地個案