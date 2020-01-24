新冠肺炎｜確診印傭曾住銅鑼灣希雲大廈7樓宿舍　同層單位宿費每晚60元 (20:28)

今日（12日）再多一名曾入住外傭宿舍的印傭，確診感染新型冠狀病毒，新增個案7月25至31日曾入住銅鑼灣希雲大廈7樓的外傭宿舍，與其他5名外傭同住。本報記者到希雲大廈7樓，一名外傭稱自己正求職，經朋友介紹暫居7樓一單位，宿費60元一晚。
外傭Fae說，其入住單位約700呎，單位並非僱傭公司提供，是「private house」，類似「hostel」，每晚60元，她不清楚業主是誰，只是有朋友之前曾入住，她經該朋友介紹下與其他不相識的外傭同住。她與另外3人入住同一間房，另外兩間房分別各有5人同住。問到會否擔心同層有居於「宿舍」的外傭感染，她說「我覺得我們是安全的，因為不是太迫（I think we are safe, because we are not so crowded）」。惟她說不方便拍攝單位內情況。她進入單位前有以搓手液潔手。
同一幢大廈9樓早前也有另一印傭確診。早前本報曾到9樓一個單位，發現內有4張碌架牀。一名不願具名的外籍女子拖着大行李在9樓同一個單位按門鈴，但無人應門。她聲稱自己不是正求職的外傭，是「永久居民」，來這裏找一個「auntie」。
居於希雲大廈9樓多年的彭先生說，希雲大廈一直有很多無牌賓館，過往很多內地客出入住宿，疫情期間沒有內地旅客，但近月開始明顯多了一堆「生面口」的外傭出入。彭先生表示，曾向業主立案法團投訴，惟不得要領。另一住戶關女士擔憂外傭衛生意識低，稱近期多了外傭居於大廈，公共空間都很骯髒，她放狗時不敢讓愛犬踩入電梯，手抱直到離開大廈才讓牠落地，「我哋投訴幾多次都無用啊！你真係要幫我哋！」
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