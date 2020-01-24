港律師准大灣區9城市執業　陳曼琪：應考者應宣誓擁護《憲法》及《基本法》 (19:30)

人大常委通過決定，授權國務院在粵港澳大灣區內地9個城市，開展香港法律執業者取得內地執業資質後，可從事律師執業試點工作。根據去年11月內地與香港簽署的有關協議，香港法律執業者通過特設考試取得大灣區內地九市執業資質後，可從事特定範圍的內地民商事法律服務，試驗期三年。

陳曼琪表示，現時有關考試細節未公布，但她估計考試涉及憲法和港、澳兩地基本法中有關民事、商事訴訟及非訴訟的法律知識，又稱按中國委託公證人的考核方式，估計應考者或合資格於內地執業者，均需宣誓擁護中國《憲法》和《基本法》。她又稱，如應考者不懂中文或普通話，「會比較難」通過考核，並建議有心應考的香港法律人員熟讀內地的民法典，特別是涉及婚姻、繼承等法律，因兩項服務需求較大。

律政司歡迎人大有關決定，相信有助本港法律業界在大灣區內拓展專業服務。律政司長鄭若驊表示，措施可進一步推動香港成為大灣區國際法律和爭議解決服務中心，並為香港業界在大灣區提供便利及機遇。

9個城市包括：廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶。

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