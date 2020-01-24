96人涉去年金鐘示威控暴動罪10月再訊　官稱疫情「唔簡單」准被告減報到次數 (19:15)

96名被告今日分兩案處理，控方表示，被告文家健（21歲）自6月10日起失聯，今日亦未應訊，法庭遂頒拘捕令通緝他。控方又稱，由於本案牽涉眾多被告，有意進一步分割審訊，草擬針對個別被告的證據強弱，如有否指稱的暴動行為，有否被錄影拍下在場、有否同時被控其他罪行等，將96名被告分成4大類處理。

多名辯方律師表示，案中涉及大量文件及錄像，至今仍未看畢，要求押後答辯。法官體諒辯方處境，批准將案件進一步押後至10月23日，其間准所有被告繼續保釋，並以「疫情唔係簡單情況」為由，准許被告由每周報到一次，減少為每兩周報到一次，指出無論警方或被告處理保釋均增加患病風險，故作此決定。

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