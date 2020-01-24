吳文遠上訴煽惑他人擾亂公眾秩序罪　律政司一方︰籲他人爬過鐵馬辯駁屬「語言藝術」 (18:45)

吳文遠早前被裁定一項煽惑他人擾亂公眾秩序罪成，社民連成員周嘉發被裁定一項阻差辦公罪成，嶺大學生會前會長鄭沛倫則被裁定一項非法集結罪成，3人分別被判緩刑和社會服務令。

吳文遠一方表示，當日的示威「即興」，警方有責任協助示威者，令他們得以行使遊行示威的基本權利，形容吳文遠當日的言論沒煽惑他人破壞社會安寧。吳文遠一方認為，警方應與中聯辦溝通，亦不應限制示威者在指定公眾活動區集會，又認為警方有切實需要讓示威者有秩序地行經中聯辦，繼而離開。

周嘉發一方表示，周嘉發當時只為保護跌倒的吳文遠，並非故意與警員「鬥力」。鄭沛倫一方稱，鄭沛倫用手「頂住」鐵馬的行為，可能只屬抗拒動作，而非故意推動鐵馬。

律政司一方回應，即使警方的安排有不足，不代表集結者可衝擊警方防線，甚至干犯非法集結罪，形容吳文遠當日的言論屬「語言藝術」，呼籲他人爬過鐵馬，又形容警員用警棍驅趕時，周嘉發仍有意「搶」吳文遠的腳。

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