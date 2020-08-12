新冠肺炎｜東區醫院內科、聯合醫院精神科病房　各一護士初步確診 (17:35)

．東區醫院B5內科病房個案：初步確診的女護士8月10日最近一次上班，完成通宵更後，於8月11日早上下班時感不適，到急症室求醫，經新冠病毒測試後初步確診。初步調查顯示，該護士居住的大廈有住客確診；她工作的病房最近無接收確診病人，亦無處理高風險程序，工作時有戴口罩，故無病人列密切接觸者；但其13名同事因曾一同用膳，被列為密切接觸者要檢疫

．聯合醫院精神科病房個案：初步確診的女護士於8月10日上班期間，因發燒到該院急症室求診，經新冠病毒測試後初步確診。該護士近期無接觸確診病人或進行高風險醫療程序；她工作的病房內20多名病人新冠病毒測試結果全部呈陰性，醫院會陸續安排她曾到過的病房的員工接受測試，病房環境樣本則全部呈陰性。由於染疫護士工作期間有穿合適個人保護裝備，故無病人列密切接觸者，但其5名同事因曾一同用膳，列密切接觸者要檢疫

另外，威爾斯親王醫院隔離病房的負壓系統，昨午（11日）約2時45分因沙田區電壓驟降受影響，涉及深切治療部、兒科隔離病房、燒傷中心及骨科的負壓系統，約半小時後系統陸續恢復正常。事發時深切治療部有4名確診者留醫，當時病房門關閉及無進行霧化程序，醫護人員有穿合適個人保護裝備；兒科隔離病房亦有4名確診者留醫，被安排轉到另一隔離病房，其間醫護有跟從感染控制程序安排，故醫院評估事故造成的感染風險低。

新冠肺炎 相關報道：

今增62宗確診 61屬本地感染 張竹君籲曾住旺角長興大廈印傭聯絡安排測試

東院內科病房群組七旬病人亡 單日4確診者不治

廣華院內爆發 3病房四代傳染 首確診者除罩罵人 袁國勇指有「莫大關係」

理大：第三波疫情持續由不同國家輸入 海員機師病毒基因 脗合八成本地個案