岑建勳謝寧女兒反鎖房內　談判專家游說後送院治理　警列企圖自殺 (17:48)

警方及消防到場，警方談判專家亦到場游說事主，至下午約2時，事主由救護車送往伊利沙伯醫院治理。據悉，事主為岑建勳及謝寧女兒。

對於女兒被指企圖自殺，謝寧回覆查詢時表示「完全是錯誤的，沒有這回事」，她說，女兒身體不適，家傭擔心下致電報警。現在已將女兒送往醫院，「我哋擔心她是中了 Covid 19（新型冠狀病毒肺炎），現在檢查中」。

岑建勳回覆稱，（女兒）企圖跳樓是誤傳及完全錯誤的，沒有這回事，他稱女兒身體不適，傭人緊張下「打了三條九」，所以才會有警察出現及誤傳。現時醫生已為她檢查，並送她到醫院治療。

警方表示，一名28歲岑姓女子在佐敦覺士道1號寓所內，服藥後反鎖自己在房間內，朋友擔心她安全，於是報警。警方及消防到場，事主情緒激動，警方談判專家亦到場游說事主，至下午約2時，事主清醒由救護車送往伊利沙伯醫院檢查。據悉，事主曾透露因工作問題不開心。警方在場並無檢獲遺書，相信事件無可疑，案件列企圖自殺。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線

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生命熱線：青少年生命專線 2382 0777