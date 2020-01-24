新冠肺炎｜今增62宗確診　61屬本地感染　張竹君籲曾住旺角長興大廈印傭聯絡安排測試 (16:35)

張竹君表示，昨日（11日）確診的40歲印傭（個案4159）曾入住旺角長旺道15號長興大廈9樓的外傭宿舍，衛生防護中心在警方協助下，仍無法聯絡到曾與確診印傭同住的約8名住客。張竹君呼籲僱主若最近有新聘請印傭，應詢問傭工有無入住長興大廈9樓的宿舍，若曾入住，應聯絡衛生防護中心安排新冠病毒測試。

另外，今日再多一名印傭確診：

．個案4199，7月24日離開舊僱主

．7月25至31日入住銅鑼灣希雲大廈7樓的外傭宿舍，與其他5名外傭同住。張竹君表示，初步資料顯示個案早前確診、亦曾入住希雲大廈外傭宿舍的另一印傭（個案3664）無關

．8月1至10日入住新僱主的西貢寓所，在該處有11名密切接觸者要檢疫

葵涌貨櫃碼頭所有員將獲安排檢測

其餘部分確診個案：

．葵涌貨櫃碼頭新增5宗確診：個案4183（51歲男子，8月9日發病）、個案4192（62歲男子，8月4日發病）、個案4203（56歲男子，8月5日發病）、個案4215（42歲男子，8月5日發病）及個案4238（45歲男子，8月10日發病）。張竹君稱，葵涌貨櫃碼頭的確診個案並非集中在一個碼頭，整個貨櫃碼頭共有數千人工作，已向有關方面安排全部碼頭員工進行新冠病毒檢測，現已陸續派發樣本瓶。

．水務署粉嶺塘坑三號食水配水庫工程地盤新增兩宗確診：個案4189（50歲男子，8月8日發病）及個案4201（27歲男子，8月7日發病），兩人均在入住檢疫中心後確診

機動部隊警員料今晚確診

機動部隊23歲男警員周日（9日）初步確診，張竹君表示，中心已收到來自私家化驗所的樣本，相信他今晚會確診。

今日有一宗輸入個案，為無病徽的42歲男子（個案4229），他由馬來西亞抵港的船員，所屬的貨船早前已有7宗確診個案（個案3929、個案4015至4020）。張竹君表示，由於該船有多宗個案，衛生署港口衛生科人員再次上船安排船員接受新冠病毒測試，並找出今日確診的個案。

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