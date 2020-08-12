新冠肺炎｜96%受訪婦女對買餸感擔心　工會促加密清洗街市 (15:15)

新型冠狀病毒第三波疫情下，多個街市相繼爆疫。香港文職及專業人員總會婦女事務委員會8月初用網上問卷訪問1503名21至60歲的女性，當中有六成人為雙職婦女，即同時有全職或兼職，並為家庭照顧者。96%受訪者對在疫情下採購及買餸感到擔心，當中47%表示街市人流擠迫最令人憂慮，其次為環境衛生，亦有一成半人擔心接觸錢幣有感染風險。