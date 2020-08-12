新冠肺炎｜96%受訪婦女對買餸感擔心　工會促加密清洗街市 (15:15)

新型冠狀病毒第三波疫情下，多個街市相繼爆疫。香港文職及專業人員總會婦女事務委員會8月初用網上問卷訪問1503名21至60歲的女性，當中有六成人為雙職婦女，即同時有全職或兼職，並為家庭照顧者。96%受訪者對在疫情下採購及買餸感到擔心，當中47%表示街市人流擠迫最令人憂慮，其次為環境衛生，亦有一成半人擔心接觸錢幣有感染風險。
香港文職及專業人員總會監事長郭偉強表示，受訪者希望政府可加密清洗街市，清洗後應貼出告示讓市民知悉，政府亦應提供電子支付及限制街市人流。
調查又發現，有1104名、即約七成受訪者表示疫情期間主要生活壓力為缺乏正常社交生活，其次為財政壓力及堂食禁令。郭偉強解釋，婦女缺乏機會與朋友外出分享生活困難，加上晚間禁堂食，令照顧家庭的婦女增添每晚煮食的壓力。文職總婦女事務委員會委員譚美普建議政府當局，提供線上情緒支援及親子課程。
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