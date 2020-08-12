新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

本港今日（12日）新增62宗新型冠狀病毒確診個案，當中61宗屬本地感染。本文整理近7天（8月6日至8月12日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。（16:35報道：今增62宗確診 61屬本地感染 張竹君籲曾住旺角長興大廈印傭聯絡安排測試）
○觀塘區
鯉魚門市政大廈
東九龍政府合署
麗港城商場 魚米
德福廣場1期美心皇宮
宏天廣場
安泰邨服務設施大樓
港鐵九龍灣車廠
○黃大仙區
黃大仙中心北館
○九龍城區
愛民廣場
○油尖旺區
鴻禧大廈 新記雞粥
T.O.P This Is Our Place
藍馬商業大廈 鳥語
重慶大廈 大家樂
朗豪坊
上海街 279-283號 灝美公寓
寶軒酒店（尖沙嘴）
○西貢區
厚德商場
富寧花園商場
○葵青區
長康邨第一商場
青衣城2期
青衣城1期
香港荃灣帝盛酒店
○荃灣區
楊屋道市政大廈
荃新天地
灣景廣場購物中心
○沙田區
沙田街市
新城市廣場 BRICK LANE Deli
恆安商場
顯徑邨熟食亭 榮發燒味茶餐廳
○元朗區
天盛街市
朗屏商場 麥當勞
○灣仔區及東區
康怡廣場(南)
太古城中心二期 Greyhound Café
名珠城
○中西區
上環市政大廈
上環文娛中心
國際金融中心 翡翠拉麵小籠包
○北區
新都廣場
石湖墟市政大廈
花都廣場
順欣花園 小廚知味
金誠樓 麥當勞
資料來源：衛生防護中心（截至8月11日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介