新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○觀塘區

鯉魚門市政大廈

東九龍政府合署

麗港城商場 魚米

德福廣場1期美心皇宮

宏天廣場

安泰邨服務設施大樓

港鐵九龍灣車廠

○黃大仙區

黃大仙中心北館

○九龍城區

愛民廣場

○油尖旺區

鴻禧大廈 新記雞粥

T.O.P This Is Our Place

藍馬商業大廈 鳥語

重慶大廈 大家樂

朗豪坊

上海街 279-283號 灝美公寓

寶軒酒店(尖沙嘴)

○西貢區

厚德商場

富寧花園商場

○葵青區

長康邨第一商場

青衣城2期

青衣城1期

香港荃灣帝盛酒店

○荃灣區

楊屋道市政大廈

荃新天地

灣景廣場購物中心

○沙田區

沙田街市

新城市廣場 BRICK LANE Deli

恆安商場

顯徑邨熟食亭 榮發燒味茶餐廳

○元朗區

天盛街市

朗屏商場 麥當勞

○灣仔區及東區

康怡廣場(南)

太古城中心二期 Greyhound Café

名珠城

○中西區

上環市政大廈

上環文娛中心

國際金融中心 翡翠拉麵小籠包

○北區

新都廣場

石湖墟市政大廈

花都廣場

順欣花園 小廚知味

金誠樓 麥當勞

資料來源:衛生防護中心(截至8月11日)

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽:

8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

