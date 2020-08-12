新冠肺炎｜東院內科病房群組七旬病人亡　單日4確診者不治 (16:13)

【16:13】醫管局下午公布，再有兩名新型冠狀病毒確診病人離世，其中一名78歲男病人（個案4088）是東區醫院內科病房感染群組4名染疫者中首人不治。他本身有長期病患，7月29日因自身疾病入住東區醫院，與一名其後確診的病人同病房，78歲男病人之後亦確診，至今日凌晨3時47分離世。
屯門醫院一名93歲女病人（個案3196）今早不治，她居於元朗南坑村，本身患長期病，7月29日因咳嗽入院，今早10時05分不治。
至今本港有63名新冠病毒確診者離世。
【12:06】醫院管理局發言人今日（12日）公布，再多兩名確診新型冠狀病毒的病人於今日離世。連同上述兩名病人，本港至今共有61名新冠病毒確診病人於公立醫院離世。
醫管局表示，仁濟醫院一名79歲男病人（個案3733）8月3日因發燒入住明愛醫院，8月6日轉至仁濟醫院，今日凌晨1時4分離世。
大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院一名91歲女病人（個案2405），於7月23日因發燒入院，今日凌晨1時40分離世。
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