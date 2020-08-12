新冠肺炎｜東院內科病房群組七旬病人亡　單日4確診者不治 (16:13)

【16:13】醫管局下午公布，再有兩名新型冠狀病毒確診病人離世，其中一名78歲男病人（個案4088）是東區醫院內科病房感染群組4名染疫者中首人不治。他本身有長期病患，7月29日因自身疾病入住東區醫院，與一名其後確診的病人同病房，78歲男病人之後亦確診，至今日凌晨3時47分離世。