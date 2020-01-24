第六屆立法會延任一年　張達明︰中國特色法律處理香港問題　葉國謙︰帶來最少震盪 (11:32)

全國人大常委會昨（11日）宣布第六屆（現屆）立法會繼續履行職責，以處理本港立法會「真空期」。港大法律學院首席講師張達明今早（12日）在港台節目形容，今次是以「中國特色的法律制度處理香港問題」；他同時指出，常委會擁有《基本法》的解釋權，故此是次決定不容挑戰。
港區人大代表、行政會議成員葉國謙今早在同一節目表示，早前提出設立「看守議會」，惟此方案沒有落實，他認為人大這次決定可帶來最少的震盪，及以最短的時間處理「真空期」，但稱延任的決定沒有解釋《基本法》第69條，不符合立法會每屆任期4年的規定。
《基本法》第104條規定，擁護《基本法》及效忠特區是參選及出任立法會議員的條件，被問到可否以此法例阻止議員延任，葉國謙稱「（第104條的）精神是這樣，但真的要做，要立法才可以」。另外，他稱每屆議員只宣誓一次，延任議員再次宣誓是「講不通」。
基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬今早在同一節目表示，來年不能是「看守議會」，應是「做得幾多得幾多」，亦認為處理民生大事很重要，需採取「大刀闊斧」的手法。至於議員應否重新宣誓，她認為當年的宣誓有約束力，即使《基本法》有新增條文，議員也需繼續遵守承諾。
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