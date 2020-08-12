天氣｜天文台預測明日有驟雨及雷暴　隨後數天有陽光 (16:30)

本港地區今晚及明日（13日）天氣預測大致多雲，間中有驟雨，初時有幾陣雷暴。明日氣溫介乎27至31度，吹和緩南至東南風。

展望隨後數天部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

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【12:28】天文台表示短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【07:40】上午7時30分，天文台錄得氣溫27.5度，相對濕度89%。雷暴警告現正生效。

一股偏南氣流正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早的驟雨為大部分地區帶來超過10毫米雨量，而荃灣更錄得超過30毫米雨量。

上午5時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在硫黃島之西北偏西約410公里，預料向西南偏西移動，時速約26公里，大致移向琉球群島一帶。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。最高氣溫約30度。吹和緩南至東南風，離岸風勢間中清勁。

展望明日間中有驟雨及雷暴，隨後數日驟雨減少，下周初天氣酷熱。

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