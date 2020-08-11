新冠肺炎｜袁國勇料廣華6病人院內染疫涉四代傳播　一男護士今初步確診 (19:00)

袁國勇表示，7月22日至8月9日期間，來自3間不同病房或病區的6名病人相信於院內感染，當中包括一名病人（69歲男性、約於7月22日病發）態度不合作，經常除下口罩及大聲說話罵人；該病人首先發病，他轉病房後感染另一人，之後該人傳染3人，其中一人又傳染另一人。換言之，廣華醫院內已衍生第四代傳播。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日在疫情記者會表示，該醫院一名外科病房男護士初步確診，他工作的病房曾有確診者入住，而他居住的大廈有亦兩宗確診。袁國勇則相信個案屬社區感染，與其家人有關。

何婉霞稱，該男護士在E7外科病房工作，該病房曾有兩名確診患者入住（個案4100、4167），他8月5日開始流鼻水，上一次上班日為昨日（10日）。該病房目前暫停接收新症，並已徹底清潔消毒。該護士的妻子同為廣華醫院職員，已被列密切接觸者，將送往檢疫。醫管局計劃進行基因排序，以調查男護士確診與其他院內個案是否有關連。

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