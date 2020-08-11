新冠肺炎｜今增33宗確診　32屬本地個案　再多一名印傭確診 (16:37)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）於疫情記者會表示，截至今日凌晨零時，本港新增33宗新型冠狀病毒確診個案，其中32宗屬本地感染。本地個案中，15宗源頭不明，17宗與之前個案相關，其中約10宗涉親友聚會、7宗與工作地點有關。另外，今日有50多宗初步確診個案。
部分本地確診個案：
．再有一名曾入住外傭宿舍的印傭（個案4159）確診，該印傭為40歲女子。她離開舊僱主後，於7月16日至23日曾在筲箕灣幫朋友照顧一名長者；7月23至8月3日入住旺角長興大廈9樓的宿舍；8月3至6日搬進位於大角嘴的新僱主家中，8月2日起出現病徵，僱主以安全起見帶她進行新冠病毒檢測，及後證實確診。張竹君稱中心目前未能接觸旺角宿舍負責人，會繼續跟進旺角宿舍及舊僱主的情況
．啟業邨耆康會啟業護理安老院：新增一宗確診，83歲女子（個案4179），8月9日發病
．葵涌貨櫃碼頭：新增一宗確診，33歲男子（個案4181），8月9日發病；另有3宗初步確診
．與廣華醫院相關：新增兩宗確診，個案4164（62歲男子，8月8日發病）、個案4167（54歲男子，無病徵）
．水務署粉嶺塘坑三號食水配水庫工程群組：個案3968、個案4135（詳情：水務署粉嶺食水配水庫工程4分包商員工確診及初步確診）
另有一宗輸入個案，38歲男海員（個案4182）從印度經多哈抵港，無病徵。
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