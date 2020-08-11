新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (19:20)

○觀塘區

麗港城商場 魚米

德福廣場1期美心皇宮

宏天廣場

安泰邨服務設施大樓

港鐵九龍灣車廠

○九龍城區

城南道44號 大德冰室

○油尖旺區

重慶大廈 大家樂

朗豪坊

上海街 279-283號 灝美公寓

寶軒酒店（尖沙嘴）

○葵青區

香港荃灣帝盛酒店

○荃灣區

石圍角邨石芳樓 廣發茶餐廳

○沙田區

恆安商場

顯徑邨熟食亭 榮發燒味茶餐廳

碩門商場

錦泰商場

○元朗區

元朗廣場

朗屏商場 麥當勞

天耀廣場

新元朗中心

青山公路元朗段 實惠

金朗大廈 爭鮮迴轉壽司

○灣仔區及東區

康怡廣場(南)

太古城中心二期 Greyhound Café

名珠城

○中西區

上環市政大廈

上環文娛中心

國際金融中心 翡翠拉麵小籠包

○北區

新都廣場

石湖墟市政大廈

花都廣場

華明商場

順欣花園 小廚知味

金誠樓 麥當勞

資料來源：衛生防護中心（截至8月10日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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