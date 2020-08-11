政府擴大社區自願免費病毒檢測【附樓宇屋邨名單】 (16:04)

民政事務總署今（11日）表示，擴大新型冠狀病毒社區檢測計劃的服務範圍，為個別樓宇和屋邨居民提供一次自願免費病毒檢測服務，共涵蓋22幢樓宇及若干村屋，涉及約4.4萬名居民。民政總署發言人表示，該些樓宇各有數戶確診個案，屬風險較高的住宅樓宇，檢測有助衛生防護中心找出隱性傳播鏈。
涉及的樓宇和屋邨如下：
黃大仙區竹園北邨松園樓
油尖旺區大角嘴大同新邨大公樓
沙田區美林邨美楓樓
沙田區顯徑邨顯慶樓
元朗區南坑村
元朗區天澤邨澤星樓
西貢區將軍澳彩明苑彩富閣
西貢區將軍澳富寧花園第6座
荃灣區象山邨秀山樓
九龍城區德朗邨德瑞樓
葵青區長康邨
葵青區長青邨青松樓
民政總署表示，署方明日（12日）將分別向竹園北邨松園樓和大同新邨大公樓的居民派發咽拭子採樣套裝和登記表格，然後陸續擴至其他樓宇和屋邨，樣本瓶會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行病毒測試。
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