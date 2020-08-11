政府擴大社區自願免費病毒檢測【附樓宇屋邨名單】 (16:04)

民政事務總署今（11日）表示，擴大新型冠狀病毒社區檢測計劃的服務範圍，為個別樓宇和屋邨居民提供一次自願免費病毒檢測服務，共涵蓋22幢樓宇及若干村屋，涉及約4.4萬名居民。民政總署發言人表示，該些樓宇各有數戶確診個案，屬風險較高的住宅樓宇，檢測有助衛生防護中心找出隱性傳播鏈。