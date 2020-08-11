仇栩欣與助理去年涉襲警受審　警稱現場有人群聚集辱罵兩被告惹質疑 (16:50)

被告為報稱銀行經理的仇栩欣（23歲）及報稱學生的勞澤乾（23歲），兩人涉於去年8月11日在北角英皇道395號僑冠大廈外襲擊警員許景耀。

報稱受襲的防暴警許景耀供稱，當晚約9時，約300名市民在英皇道一帶聚集圍觀，他一邊巡邏一邊以揚聲器呼籲市民離開，其間看到兩名被告持手機從後錄影。由於他聽到不同政見的人以粗口罵兩名被告，為保障兩被告的安全，他轉身將兩人截停，勸喻他們離開。但兩人突然情緒激動，用手推向他心口，令他「失去重心，扭親條腰」，他便將首被告制服在地上。

庭上播放由仇栩欣拍攝的直播片段，片段所見環境平靜，沒有人聚集，沒有人走出馬路，亦沒有爭執起哄，許景耀辯稱「當時見到有，鏡頭影唔哂」。裁判官亦質疑他「你唔處理前面聚集嘅人，反而處理後面拍攝嗰兩個？」，但許景耀稱當時他與另一同僚，處理不了前面聚集的人群。

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