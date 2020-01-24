理大研第三波百宗個案新冠病毒基因　部分與菲海員相似　與印度海員英機師幾乎一樣 (15:16)

蕭傑恒的團隊早前已初步發現，第三波疫情的部分本地個案的病毒基因排序，與哈薩克機組人員和菲律賓輸入個案相似，蕭傑恒今日（11日）表示，最近兩周再分析多100宗第三波疫情本地及輸入個案病毒基因排序，發現部分個案與菲律賓海員相似，部分主要的爆發個案與印度海員和英國機師幾乎一模一樣。

理大研發新冠病毒手提快速測試儀

此外，理大醫療科技及資訊學系系主任葉社平的團隊，計劃研發一部手提快速測試儀器檢測新型冠狀病毒，主要在機場、診所等非實驗室環境使用。葉社平說，樣本的檢測時間可由1至2小時，縮減至半小時內。此外，該儀器所採用的試劑有顯影劑，陰性呈紅色，陽性則透明，方便檢測者以肉眼看到結果。