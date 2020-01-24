醉酒婦襲途人兼罵「曱甴」　求情稱品格良好判社服令　庭外叫記者「曱甴」 (12:31)

女被告江詠虹（49歲）被控2項普通襲擊罪及3項襲擊致造成身體傷害罪，涉及去年8月28日在唐明街尚德邨尚德廣場地下外襲擊5人。任職地盤工的男被告李朝偉（38歲）被控一項普通襲擊罪。

主任裁判官徐綺薇判刑時表示，女被告的感化報告內容正面，求情信亦反映她向來生活規律，相信是一時失去理智才會攻擊別人，加上事主傷勢較輕，所以採納感化官建議判處社服令。徐官亦認為男被告有深切悔意，重犯機會不大，同樣判以社服令。

辯方求情稱兩被告品性良好，由於飲了不少啤酒才作攻擊性行為，犯案僅屬單一事件。

不過，兩被告離開法院時，女被告及其友人向記者喊「黑記」及「曱甴」，混亂間有一名男記者被撞倒。

案情指出，當日凌晨零時許，女被告飲醉酒後向群眾大叫「曱甴」，與一名男子發生口角。女被告掌摑對方，繼而推其胸口。4名途人欲幫忙調停，卻遭女被告掌摑及以拖鞋施襲，其間男被告亦打傷一人。

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