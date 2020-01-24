壹傳媒工會質疑警翻閱記者桌文件侵新聞自由　郭嘉銓：按法庭手令賦權辦事 (12:20)

潘柏林表示，目前未知資料有否被檢走，但從《蘋果日報》facebook直播片段可見，警方翻閱、觸碰文件的範圍包括財經組、港聞、政治組及採訪主任的座位，稱這已經侵犯數個最核心的編採部門，其工作可能包括調查新聞、敏感資料。他擔心失去讀者信任，讀者或公眾可能會認為「唔穩陣」，指出若公眾不再信任或報料，未來新聞工作很難進行。

郭嘉銓表示，明白傳媒機構可能涉及新聞材料，因此警員搜查時很小心，他們聽到壹傳媒管理層的意見後亦作出適當調整，稱目的是希望搜查涉及有違法行為的範圍，「好難講係咪適合（翻閱記者桌面文件）」。

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