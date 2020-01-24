壹傳媒工會質疑警翻閱記者桌文件侵新聞自由　郭嘉銓：按法庭手令賦權辦事 (12:20)

警方昨日（10日）以涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名拘捕10人，包括壹傳媒創辦人黎智英及3名執行董事等，警員後來進入壹傳媒大樓搜查時多次翻閱記者辦公桌上的筆記及文件。壹傳媒工會理事長潘柏林今（11日）接受港台節目訪問，質疑此舉有否侵犯新聞自由。警察公共關係科總警司郭嘉銓在同一節目強調，搜查期間按照法庭手令賦予的權力辦事，針對涉案人可能干犯的罪行取證。
潘柏林表示，目前未知資料有否被檢走，但從《蘋果日報》facebook直播片段可見，警方翻閱、觸碰文件的範圍包括財經組、港聞、政治組及採訪主任的座位，稱這已經侵犯數個最核心的編採部門，其工作可能包括調查新聞、敏感資料。他擔心失去讀者信任，讀者或公眾可能會認為「唔穩陣」，指出若公眾不再信任或報料，未來新聞工作很難進行。
郭嘉銓表示，明白傳媒機構可能涉及新聞材料，因此警員搜查時很小心，他們聽到壹傳媒管理層的意見後亦作出適當調整，稱目的是希望搜查涉及有違法行為的範圍，「好難講係咪適合（翻閱記者桌面文件）」。
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