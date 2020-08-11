九巴城巴疑插隊問題爭拗　九巴遭車務督察駕走惹「劫車」疑雲 (11:32)

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠表示，他今早接獲涉事車長求助後到場了解，稱當時有空載城巴於紅隧口巴士站等客，阻礙116線九巴埋站，城巴站長指示該九巴越過雙白線埋站；九巴車長拒越雙白線，下車與對方爭執，其間曾互相拍下對方容貌，及後站邊一名不明的人突然登上該116線九巴並駕走，車長留於車上的約2000元財物亦隨車而去。

對於事後有稱駕走巴士的人為九巴車務督察，郭志誠認為車長未即時知悉其身分下被駕走巴士，做法極不妥當，「如果係傻嘅咁點呢？」郭志誠亦稱，早上繁忙時段經常有空載城巴在紅隧口等客阻塞交通，批評當局未有跟進。

不過有目擊者道出另一版本。目擊者甘先生表示，當時數輛城巴正在巴士站等客，其他巴士於左二線排隊等候埋站，其間該116線九巴司機切出左三線企圖「打尖」，但駛至站後時「唔夠拗」，巴士車身打斜阻礙3條行車線。

城巴站長見狀協助其埋站，再以手機拍下該116線九巴資料欲投訴，惟該九巴司機突然發難下車與站長爭執，雙方僵持一段時間後，九巴一名車務督察為免阻礙車上乘客，才行使職權駕走該116線。甘先生稱該車務督察入職多年，持有專營巴士駕駛執照及曾接受行車訓練。

九巴：車長知悉駛走巴士者是車務督察

九巴回覆稱，涉事車長當時與人爭執，該九巴督察為免阻礙乘客行程，遂行使職權駛走巴士，繼續完成行程，涉事車長當時知悉駛走巴士者是車務督察。

涉事九巴司機李先生稱駕駛116線逾4年，平日於紅隧口與城巴猶如「街市搶客」，經常有空載巴士阻礙埋站。他辯稱自己奉公守法不欲切雙白線，又稱車務督察登車後不由分說便駕走巴士，令他感到「被搶劫」，事後感到其車上財物有損失。

警方表示，案件初列糾紛，現暫改列盜竊跟進。