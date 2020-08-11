港區國安法｜黎智英被捕　彭斯：嚴重冒犯和侮辱全球熱愛自由的人 (10:21)

彭斯亦在留言稱，美國會繼續與黎智英及所有熱愛自由的港人站在一起，並標籤釋放黎智英（#FreeJimmyLai）。

美國國務卿蓬佩奧周一則在保守派行動會議中，形容黎智英是愛國者，希望令港人獲得「好的東西」，並稱這次拘捕行動顯示北京似乎不會改變對香港的立場，他對此不感樂觀。

同日較早前蓬佩奧曾在Twitter表示，對黎智英被捕的報道深感不安，事件進一步證明中共剝奪了香港的自由並侵蝕了人民的權利。

（路透社/中央社）

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