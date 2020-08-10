警拒部分記者進傳媒採訪區　新聞行政人員協會表極度遺憾 (22:00)

新聞行政人員協會亦高度關注，警方今日到壹傳媒總部蒐證時，有警員翻看記者座位桌上文件及物品，協會認為警方任何行動，必須對保障新聞消息來源及記者個人私隱絕對尊重，亦不能威嚇及阻礙傳媒採訪。協會認為事件引起廣泛關注，當局在執行行動時，必須確保本港的新聞、言論及出版自由，不受損害及削弱。協會促請警方公開交代今日的行動，特別是對待傳媒採訪的安排，以及搜查傳媒機構時翻閱個別記者文件和物品的理據。

黎智英被捕 相關報道：

黎智英被捕 羅冠聰斥警拘捕行動顯「香港新聞自由之死」

黎智英涉勾結外國勢力被捕 警拘9人

黎智英被捕壹傳媒被搜 美學者︰不排除押返中國大陸受審

黎智英被押離壹傳媒大樓 回應集團前景稱「煮到嚟就食」 警帶走25箱證物【短片】（不斷更新）

壹傳媒工會：搜查報館屬香港史上極罕有嚴重事件 譴責警方嚴重侵犯新聞自由

民主黨批收緊新聞及言論自由 公民黨譴責製造白色恐怖

民建聯工聯會：支持警方執法保障國家安全