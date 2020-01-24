警拘9男1女　國安處李桂華：團伙涉要求外國制裁香港　傳媒高層財政支援 (22:34)

壹傳媒創辦人黎智英等人今早（10日）被警方以涉嫌違反《港區國安法》、串謀欺詐等罪名被捕，國家安全處高級警司李桂華晚上表示，警方今日拘捕9男1女，年齡介乎23至72歲，國安處查到一個團伙，要求外國制裁香港，有兩男一女運作這個組織，多名傳媒高層用外國戶口財政上支援這團體，並於《港區國安法》實施後仍然運作，另收到情報指有傳媒公司涉嫌串媒詐騙，警方拘捕6名男子，當中兩人亦涉嫌違反《港區國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。
被問及今次行動是否報復美國制裁警務處長鄧炳強，李桂華稱絕無其事，又說不可能在短短數天內策劃到今次行動。
他又表示，今次在新聞機構蒐證，行動着眼於如何處理新聞材料，例如使用雙重測試，若探員在檢視材料時認為是新聞材料，即使該材料是證據亦不會檢取，另外警方亦希望盡量保持機構運作，例如在搜查時容許員工繼續工作，希望不影響出版，並加派大量人手，約6小時內完成蒐證工作。
黎智英被捕 相關報道：
黎智英被押離壹傳媒大樓 回應集團前景稱「煮到嚟就食」 警帶走25箱證物【短片】（不斷更新）
相關字詞﹕黎智英 壹傳媒 周庭 國安法 港區國安法 港版國安法 國安法香港 國安法通過 國安法影響 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 編輯推介