警拘9男1女　國安處李桂華：團伙涉要求外國制裁香港　傳媒高層財政支援 (22:34)

被問及今次行動是否報復美國制裁警務處長鄧炳強，李桂華稱絕無其事，又說不可能在短短數天內策劃到今次行動。

他又表示，今次在新聞機構蒐證，行動着眼於如何處理新聞材料，例如使用雙重測試，若探員在檢視材料時認為是新聞材料，即使該材料是證據亦不會檢取，另外警方亦希望盡量保持機構運作，例如在搜查時容許員工繼續工作，希望不影響出版，並加派大量人手，約6小時內完成蒐證工作。

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