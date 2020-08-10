新冠肺炎｜明愛醫院護士初步確診　蝴蝶灣洗衣房外判工人初步確診 (19:40)

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（10日）在新型冠狀病毒疫情記者會稱，明愛醫院一名31歲女護士初步確診新型冠狀病毒，該護士在內科及老人科病房工作，現正在明愛醫院隔離病房接受治療，情況穩定。
明愛醫院表示，該護士的最後上班日為8月8日，她在8月6日開始出現疲倦、喉嚨乾涸及輕微乾咳，至8月8日失去嗅覺和味覺，翌日（9日）到急症室求診。院方安排她接受新冠病毒測試，測試結果初步呈陽性。
院方又稱，該初步調查顯示該護士在最近兩星期沒有因工作而接觸過確診病人。經追蹤後，把曾與該護士一同用膳的5名護士列為密切接觸者，眾人的檢測結果呈陰性，但仍需要接受14日隔離檢疫；另外有82名職員及85病人被界定為其他接觸者，需要接受28日醫學監察，當中60名職員及44名病人的檢測結果呈陰性，其他檢測仍在進行中。而跟確診護士同住的一名屯門醫院職員亦被列為密切接觸者，同樣須檢疫。
另外，蝴蝶灣洗衣房一名46歲男外判工人初步確診。他的工作主要負責把傳染病病人穿過的衣服放進洗衣機清洗，庾慧玲強調污衣有水溶性的袋套着，再放進洗衣袋，因此該確診員工不會接觸到污衣，而員工進行工序時亦有穿上合適防護裝備，而有關設施將會消毒。該員工早前亦有家人確診。
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