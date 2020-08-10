新冠肺炎｜明愛醫院護士初步確診　蝴蝶灣洗衣房外判工人初步確診 (19:40)

明愛醫院表示，該護士的最後上班日為8月8日，她在8月6日開始出現疲倦、喉嚨乾涸及輕微乾咳，至8月8日失去嗅覺和味覺，翌日（9日）到急症室求診。院方安排她接受新冠病毒測試，測試結果初步呈陽性。

院方又稱，該初步調查顯示該護士在最近兩星期沒有因工作而接觸過確診病人。經追蹤後，把曾與該護士一同用膳的5名護士列為密切接觸者，眾人的檢測結果呈陰性，但仍需要接受14日隔離檢疫；另外有82名職員及85病人被界定為其他接觸者，需要接受28日醫學監察，當中60名職員及44名病人的檢測結果呈陰性，其他檢測仍在進行中。而跟確診護士同住的一名屯門醫院職員亦被列為密切接觸者，同樣須檢疫。

另外，蝴蝶灣洗衣房一名46歲男外判工人初步確診。他的工作主要負責把傳染病病人穿過的衣服放進洗衣機清洗，庾慧玲強調污衣有水溶性的袋套着，再放進洗衣袋，因此該確診員工不會接觸到污衣，而員工進行工序時亦有穿上合適防護裝備，而有關設施將會消毒。該員工早前亦有家人確診。

新冠肺炎 相關報道：

廣華醫院兩病人初步確診 聯合醫院一病人初步確診

78歲私家醫生確診 曾到多間院舍診症【附名單】

今增69宗確診 67屬本地感染

陳肇始料500萬人參加全民檢測 創科局助設計登記系統