運輸工涉太子站外踢警控襲警　投訴警署內遭圍毆逼供 (20:45)

被告盧家業（42歲）報稱運輸工，他被控於去年10月1日在港鐵太子站B1出口外襲擊警員梁偉嘉。

報稱受襲的警員梁偉嘉供稱，當日他身穿防暴裝在旺角警署報案室候命，突然有同僚進來大叫「威哥畀人打呀」，眾警員隨即跑出警署到太子站B1出口支援，途中他感到右小腿被人踢到，轉身望到被告，同僚遂將他制服。梁偉嘉事後曾到廣華醫院驗傷。

拘捕被告的警員盧俊傑稱，當日他尾隨梁偉嘉，看見被告伸腳踢向梁偉嘉，因被告想離開及反抗，故兩度用警棍打向被告大腿制服他。惟辯方播放的警署閉路電視片段所見，多名警員圍毆被制服在地的被告，盧俊傑亦多次揮棍毆打被告，但盧俊傑堅稱「當時見唔到」、「揮棍唔等於打」。

辯方指出，被告在警署內遭多名警員以粗口辱罵，威嚇要送他到新屋嶺；及後盧俊傑將他帶到樓梯處，有警員從後踢被告，被告滾下樓梯，再遭多名警員毆打；另被告曾被近距離噴射胡椒噴霧，向值日官要求洗眼及送院被拒。辯方稱盧俊傑看見全部事情發生，但盧俊傑一一否認。聆訊明日（11日）續。

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