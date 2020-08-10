運輸工涉太子站外踢警控襲警　投訴警署內遭圍毆逼供 (20:45)

患有腦癇症的42歲運輸工，涉於去年國慶日在港鐵太子站外踢了防暴警的右小腿一下，被控一項襲警罪，案件今（10日）在西九龍裁判法院開審。辯方透露被告在警署內被推落樓梯毆打，多次要求送院被拒；另稱被告曾在腦癇症發作下錄口供，甚至在威逼利誘下招認，直指口供內容全屬警員創作，爭議口供的自願性和準確性，反對把3份會面紀錄呈堂。
被告盧家業（42歲）報稱運輸工，他被控於去年10月1日在港鐵太子站B1出口外襲擊警員梁偉嘉。
報稱受襲的警員梁偉嘉供稱，當日他身穿防暴裝在旺角警署報案室候命，突然有同僚進來大叫「威哥畀人打呀」，眾警員隨即跑出警署到太子站B1出口支援，途中他感到右小腿被人踢到，轉身望到被告，同僚遂將他制服。梁偉嘉事後曾到廣華醫院驗傷。
拘捕被告的警員盧俊傑稱，當日他尾隨梁偉嘉，看見被告伸腳踢向梁偉嘉，因被告想離開及反抗，故兩度用警棍打向被告大腿制服他。惟辯方播放的警署閉路電視片段所見，多名警員圍毆被制服在地的被告，盧俊傑亦多次揮棍毆打被告，但盧俊傑堅稱「當時見唔到」、「揮棍唔等於打」。
辯方指出，被告在警署內遭多名警員以粗口辱罵，威嚇要送他到新屋嶺；及後盧俊傑將他帶到樓梯處，有警員從後踢被告，被告滾下樓梯，再遭多名警員毆打；另被告曾被近距離噴射胡椒噴霧，向值日官要求洗眼及送院被拒。辯方稱盧俊傑看見全部事情發生，但盧俊傑一一否認。聆訊明日（11日）續。