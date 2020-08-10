新冠肺炎｜廣華醫院兩病人初步確診　聯合醫院一病人初步確診 (19:00)

庾慧玲稱，該名62歲男病人上周六（8日）因發燒及出現流感症狀到急症室求醫，當時醫生派樣本瓶予他回家採深喉唾液樣本，他昨日（9日）交回樣本，經測試後證實初步確診。院方翻查紀錄，發現病人8月2日曾因腸胃問題入住外科病房，翌日（3日）發燒轉到監察病房並作新冠病毒測試，結果呈陰性，其後轉回普通病房，並在8月4日出院。而他的妻子為醫院員工，現時被列為緊密接觸者，將安排檢疫。

廣華醫院昨日另有一名70歲男病人初步確診，8名同病格病人被列密切接觸者，當中一名54歲病人今日初步確診。院方會調查相關個案是否有關連。

另外，聯合醫院一名62歲男病人8月8日晚因頭暈到急症室求診並入住觀察病房，翌日因氣促轉到監察病房，進行新冠病毒檢測後初步確診。5名觀察病房病人被列為緊密接觸者，將安排檢疫。

新冠肺炎 相關報道：

78歲私家醫生確診 曾到多間院舍診症【附名單】

今增69宗確診 67屬本地感染

陳肇始料500萬人參加全民檢測 創科局助設計登記系統

今日兩病人不治 包括一屯門康和院友 本港累計54人染疫亡