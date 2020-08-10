直銷集團亮碧思申禁制令　禁止滋擾發布誹謗資訊 (19:15)

原告依次為亮碧思集團（香港）有限公司、Belle Venture Holding (HK) Limited、弗朗爾集團有限公司、詩貝朗集團有限公司；被告依次為曾在社交網站facebook專頁上發布對原告構成誹謗的言論或資料的不知名的人、非法及蓄意披露與原告有關人等個人資料或滋擾他們的人，以及蔡永鍵（Mandom Choi）。

原告在入稟狀要求法庭禁止首被告在facebook及其他網上平台，發布或轉發任何帶誹謗性質的言論或資訊，要求被告移除該些誹謗資訊，當中特別提及facebook專頁「反亮碧思大聯盟」。

原告又要求禁制次被告透過網絡威嚇、滋擾、性騷擾、假冒原告的僱員和分銷商，同時禁制被告使用或公開他們的個人資料，包括電話號碼、身分證號碼及其他身分證明文件等，並同樣要求下令次被告在網上移除相關個人資料。

次被告及第三被告亦被要求禁止協助或煽動他人作以上行為。另特別針對第三被告蔡永鍵，原告要求禁止他傷害原告的僱員、分銷商、董事或股東，以及破壞原告的財產。另原告向三名被告索取賠償。

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