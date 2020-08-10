男子涉襲擊清理文宣女子　辯稱遭一眾清理文宣者襲擊倒地 (20:00)

被告甘仲斌（35歲）否認去年9月22日在港鐵大水坑站B出口行人隧道內襲擊一名女子。

聲稱受傷女事主龍群出庭作供，她稱案發清晨5時許，晨運途經大水坑行人隧道，看見有6至7人正清理連儂牆上文宣，她遂加入清理。直至早上7時許，被告突然手持手機走近，近距離拍攝清理文宣者容貌，龍群不想被拍攝，擔心被人在網上公開，遂以手遮擋，惟被告上前打她頭部及掌摑她，令她眼鏡飛脫跌地，後來有街坊前來協助報警。

辯方盤問時指出，被告不但沒有向龍群施襲，反而遭一眾手持金屬刮、正清理文宣的人襲擊，更呈上被告拍攝的案發片段佐證，顯示被告拍攝時突然倒地、有人踢他等。

龍群回應稱，看不見有人在案發時向被告施襲，又強調自己並非「藍絲」，只是不忍牆上貼滿文宣「污糟邋遢」，故此加入清理牆壁。辯方又稱，龍群案發時使用金屬刮清理，或會損壞公物，又說她與其他人聚集清理，或干犯「非法集結」。龍群稱「我唔同意我係犯罪囉」，裁判官提醒她供辭或自招入罪。

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