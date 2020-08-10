西灣河開槍警員提司法覆核　圖推翻許智峯私人檢控 (18:30)

申請人為涉案開槍警員，其報稱地址是軍器廠街警察總部，3名答辯人分別是許智峯、裁判官林子勤及律政司長。

申請書指出，根據《基本法》第63條，「香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉」，故此私人檢控程序違反相關條例。同時，申請一方稱許智峯品格不良，曾因「搶手機案」被定罪，又在反修例示威中多次被捕，他在不同場合的言論如「警暴」、「黑警」等亦帶有仇警傾向，故認為他的私人檢控申請並非出於正當意圖。

針對裁判官林子勤的決定，申請一方稱他批出的檢控傳票，涉及「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」罪，該罪可判終身監禁，但基於《裁判官條例》，裁判官無權判處任何被告終身監禁，故認為林官的決定越權。

申請一方亦認為，參考過許智峯呈遞法庭的文件及證供，認為其申請根本缺乏表面證供，如沒有考慮案發時正有非法集結，以及申請人當時行為屬自衛等，亦不能證明申請人的行為如何不合法。

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