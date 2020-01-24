國藥科技近9000盒次貨口罩被盜　職訓局員工等3人涉案准保釋10月訊 (17:30)

3名被告依次為職訓局經理張樹基（58歲）、職訓局倉務員蔡文豪（42歲）及裝修工人李柱洪（31歲）。首兩名被告各被控一項盜竊罪，第三名被告被控一項處理贓物罪。

控罪指出，首兩名被告張樹基及蔡文豪於今年7月28日在沙田安麗街11號企業中心2319至2330室內偷竊8960盒外科口罩，上述物品為國藥科技股份有限公司的財產。第三被告李柱洪則被指於今年7月28日至8月8日期間，在土瓜灣落山道86A號僑裕大廈地下貨倉知道或相信某些貨物是贓物，但仍然不誠實地收受上述贓物。

SPT Mask上周四（6日）於facebook發聲明稱，於7月1日至5日生產的40萬個口罩，生產批號為SMW27Y20-3A及SMW28Y20-3A，因未能通過內部檢測全部報廢，但於7月28日準備運往堆填區銷毁時被盜取及出售，公司已報警。如消費者購入該批次口罩應立即停用，該公司可提供回收更換服務。

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