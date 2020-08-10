新冠肺炎｜今增69宗確診67屬本地感染　印傭宿舍群組共5人感染 (16:35)

衛生防護中心於疫情記者會表示，截至今日（10日）凌晨零時，本港新增69宗新型冠狀病毒確診個案，其中67宗屬本地感染，累積個案增至4148宗。本地個案中，45宗與之前個案相關，其中約30宗涉親友聚會；另有22宗源頭未明。另外，今日有20多至30宗初步確診個案。
部分本地個案：
一名確診者為78歲男私家醫生（個案4099）潛伏期曾到多間安老院舍診症；該醫生於8月5日發病後到過位於安泰邨服務設施大樓的聖雅各福群會悅明居及忻明居診症；詳情：78歲私家醫生確診 曾到多間院舍診症
上環建安商業大廈印傭宿舍：曾與早前確診印傭（個案3909）同住在上環建安商業大廈宿舍的外傭，到檢疫中心檢測後其中3人確診（個案4116、4118、4128）；另外一名兩星期前曾住在該宿舍的外傭也呈陽性（個案4083），一共有5名印尼外傭確診；當中兩名外傭（個案4116、4128）曾替他人搬屋，在屯門居住數日，另一名外傭（個4083）曾到過朋友僱主位於坑口的寓所居住
啟業邨耆康會啟業護理安老院：新增一宗確診，為92歲女子（個案4085），無病徵
葵涌貨櫃碼頭：新增一宗確診，為58歲男子（個案4090），8月2日發病
輸入個案：
個案4114：29歲男機師，從埃塞俄比亞抵港，無病徵
個案4120：16歲女子，8月5日從印度抵港，個案3851、3852及3944的家人，無病徵
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