黎智英被捕壹傳媒被搜　美學者︰不排除押返中國大陸受審 (16:23)

香港立法會議員、議會陣線的毛孟靜接受英國《衛報》訪問時表示，相比黎智英被捕，她對警方搜查壹傳媒感到更驚訝。她形容行動「激烈」（drastic）和「高調」（blatant），是要向香港傳媒和在香港設有分部的外國傳媒發出清晰警告信號，要它們「守規矩、當心」。

台灣行政院長蘇貞昌回應時呼籲北京應該信守對香港50年不變的承諾，應該尊重香港的民主自由。國民黨主席江啟臣表示，港府的作為摧毁港人對港府的支持和信任，他極度遺憾，重申國民黨支持香港民主法治。

保護記者委員會︰打壓親民主者限制新聞自由憂慮成真

總部設於美國紐約市的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists），其亞洲計劃協調員巴特勒（Steven Butler）發表聲明，稱黎智英被捕令《港區國安法》被用作打壓親民主意見和限制新聞自由的最壞憂慮成真。他呼籲當局立即釋放黎智英，並撤銷所有指控。「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲區副總監羅伯遜（Phil Robertson）形容警方行為令人無法接受，明顯侵犯人權，打擊香港快速縮窄的新聞自由空間。

中國八九學運領袖王丹在Twitter說，雖然早已預料到黎智英會被捕，但他兩名兒子同樣被捕令人十分憤慨，稱當局明顯是企圖透過家庭摧毁黎智英的意志。他呼籲國際社會立即採取行動回應。

美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）稱港警的行動是中國政府對言論自由「零容忍」的證據。去年曾來港觀察示威的共和黨參議員斯科特（Rick Scott）說：「中共和他們在香港的傀儡繼續要令為民主和人權發聲的人滅聲和作出恫嚇。」

胡錫進︰警拘捕行動反映港府不受美制裁脅迫

美國加州大學「中國通」華志堅（Jeffrey Wasserstrom）接受《衛報》訪問時表示，港警今次做法可能與美國制裁「造成的憤怒」有關，但也是「對香港公民社會的人和機構一次又一次打擊」趨勢的一部分。他警告，黎智英今次被捕，其潛在後果可能比以往更大，包括他有可能被送返中國大陸受審，因為之前國安法還未實施，當時香港「還有權力分立」。

《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter發文說：拘捕行動反映港府沒有被美國制裁所脅迫，並稱制裁反而只會令香港公務員更傾向北京。他又說，制裁將會令整個香港社會的民心推向中國大陸，推動中國團結。

（綜合報道）

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