警拘壹傳媒高層搜大樓被批損新聞自由　馬逢國︰拘捕行政人員非前線採訪人員 (16:00)

壹傳媒創辦人黎智英及多名壹傳媒高層今日（10日）被警方拘捕，警方並動員約200人搜查壹傳媒大樓，其間曾搜查記者座位。多個傳媒工會表示震驚，批評警方的行動嚴重侵犯新聞自由。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國回應本報查詢指出，警方已澄清不是干預新聞自由。對於有傳媒形容今日是「新聞界最黑暗一日」，馬逢國表示不認同，因為現時不是拘捕新聞前線採訪人員，只是行政人員。
至於今次行動是否損害新聞自由，馬逢國指出，警方稱壹傳媒大樓有不符新聞工作的用途，如屬實則與新聞自由無關。被問到有警務人員搜查記者座位是否恰當，馬逢國稱當事人可以去投訴，他強調警方不可以查看記者的新聞材料。
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