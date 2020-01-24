警拘壹傳媒高層搜大樓被批損新聞自由　馬逢國︰拘捕行政人員非前線採訪人員 (16:00)

壹傳媒創辦人黎智英及多名壹傳媒高層今日（10日）被警方拘捕，警方並動員約200人搜查壹傳媒大樓，其間曾搜查記者座位。多個傳媒工會表示震驚，批評警方的行動嚴重侵犯新聞自由。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國回應本報查詢指出，警方已澄清不是干預新聞自由。對於有傳媒形容今日是「新聞界最黑暗一日」，馬逢國表示不認同，因為現時不是拘捕新聞前線採訪人員，只是行政人員。