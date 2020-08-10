港區國安法｜多個傳媒工會聯署聲明　促警交代大舉搜傳媒機構目的理據 (15:15)

警方今晨（10日）拘捕壹傳媒創辦人黎智英及多名壹傳媒集團成員，先後到其寓所及壹傳媒大樓蒐證，香港記者協會、香港攝影記者協會等多個傳媒工會發表聯合聲明，對警方拘捕傳媒創辦人及管理層並大規模搜查傳媒大樓表示震驚，要求警方盡快交代大規模搜查傳媒機構的目的以及法律理據，否則應立即停止搜查。
聲明指出，警方派出逾百名警員到壹傳媒大樓搜查，更設立封鎖線，搜查所有人的隨身物品等，其間亦搜查記者座位內的個人物品，侵犯記者私隱以及漠視搜查新聞材料的機制。
聲明表示，警方肆意搜查新聞材料，將引起寒蟬效應，令知情者不敢向傳媒揭露黑幕，削弱傳媒的監察功用，嚴重踐踏新聞自由。
聲明又指出，警方行動期間，國安處高級警司李桂華簡介案件時，部分媒體一度被警方拒絕進入採訪區，警方以現場不寬敞為由而揀選一些本地、規模較大、過往警方行動中沒對警方帶來阻礙和威脅的傳媒進入採訪區，警察公共關係科的做法與篩選傳媒無異，嚴重踐踏新聞自由。
聯署聲明的包括香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、眾新聞工會、明報職工協會、壹傳媒工會及香港電台節目製作人員工會。
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