新冠肺炎｜林正財倡恆常為安老院舍從業員作病毒檢測 (13:10)

林正財今（10日）早出席電台節目時指出，過去半年的疫情「我們守得（安老院舍）幾好」，因即時停止大部分探訪、義工活動，又減少長者入醫院覆診檢查，將院舍與社區隔離，但第三波疫情因為社區感染嚴重，院舍員工有機會受感染後，工作時將病毒帶入院舍。

林正財表示，早前政府為3萬多名安老院舍從業員做篩查，僅發現一人有病毒，建議有關篩查應恆常每7日做一次，以降低風險。他又說，除了院舍，社區中的獨居長者、「雙老」家庭在疫情下受很大影響，心理質素轉差，因減少復康服務，身體情況亦變差，令長者變得抑鬱，甚至出現輕生念頭，情況令人擔心，呼籲家人及子女多關心長者。

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