港區國安法｜黎智英張劍虹被押返壹傳媒大樓　警稱持手令蒐證　張劍虹律師：手令不包括壹傳媒大樓 (12:44)

【12:42】壹傳媒編採部人員為了能否返回座位一度與警員爭論，李桂華介入調停。另外，蘋果日報facebook直播指出，警方從大樓帶走多袋物品。

【12:04】壹傳媒執行董事張劍虹被押返壹傳媒集團大樓，從直播片段可見他雙手被綁。

【11:40】警方在大樓二樓黎智英辦公室外拉起封鎖線，其後擴大封鎖範圍。

【11:28】警方國家安全處高級警司李桂華指出，今早警員已向負責人展示手令，由於搜查地點為傳媒機構，擔心牽涉新聞材料，李桂華稱已作初步審查，指出部分區域如編採部不能搜，再分配警員入內。李桂華說，手令已放進大樓供相關者檢查之用。

【11:00】早上近11時，黎智英被押返壹傳媒大樓辦公室。黎智英被戴上手銬，由兩名警員押返壹傳媒大樓二樓辦公室。

另外，警方早上近11時在facebook表示，今早根據法庭手令進入及搜查將軍澳一座大廈，以偵查危害國家安全罪行；警方稱已向大廈內的職員展示及解釋法庭手令內容，並要求大廈內的人合作，配合警方執行法庭手令。但蘋果日報facebook直播較早前稱，警員入內時沒有出示手令。

蘋果日報facebook直播指出，該集團大樓基本上被封鎖，集團的法律顧問一度被拒進入大樓，其後才獲准進入。有壹傳媒管理層被拒接近黎智英辦公室，一度與警發生爭拗。該集團執行董事張劍虹的代表律師則稱，警方有手令，但手令不包括壹傳媒大樓。

【10:41】大批警員今早到黎智英位於何文田嘉道理道的大宅調查。至上午9時許，黎智英被戴上手銬，由警員押上私家車送往九龍城警署。

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