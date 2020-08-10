港區國安法｜黎智英涉勾結外國勢力被捕　警拘9人 (16:45)

消息稱，最新被捕的兩人分別是「香港故事」成員李宇軒及前學民思潮成員李宗澤，他們均被指涉嫌勾結外國勢力，李宇軒另亦被指涉嫌洗黑錢。

【14:38】警方消息指出，被捕的人包括壹傳媒創辦人黎智英、其長子黎見恩及次子黎耀恩、壹傳媒營運總裁兼財務總裁和執行董事周達權、壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光。

消息表示，黎智英被捕罪名為干犯勾結外國或者境外勢力、串謀欺詐、發表煽動文字。黎耀恩、周達權亦涉嫌干犯勾結外國勢力，周達權另涉嫌串謀欺詐。另外，張劍虹、黃偉強、吳達光和黎見恩涉嫌串謀欺詐。

【09:39】壹傳媒創辦人黎智英的助手Mark Simon今早（10日）7時許在社交網站Twitter表示，黎智英被指勾結外國勢力被捕，並稱有其他壹傳媒集團成員被捕。民主黨立法會議員林卓廷亦在facebook稱，黎智英被指勾結外國勢力被捕。

大批警員今早到黎智英位於何文田嘉道理道的大宅調查。至上午9時許，黎智英被戴上手銬，由警員押上私家車送往九龍城警署。

《蘋果日報》報道，警方以涉嫌違反《港區國安法》中勾結外國勢力罪，今早拘捕黎智英，並到黎智英寓所入屋調查。

央視報道，據了解本港警務處國安處今早拘捕黎智英等7人，涉勾結外國勢力，違反《港區國安法》。

警方其後在facebook表示，警方今晨採取拘捕行動，至少7人被捕，全部為本地男子，年齡介乎39歲至72歲，他們涉嫌干犯勾結外國或境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方並稱行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

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