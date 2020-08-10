天氣｜天文台預測明日天晴有驟雨　周三周四有驟雨及雷暴 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告現正生效，廣東沿岸地區風勢微弱，天色普遍晴朗。本港下午酷熱，多處地區氣溫上升至34度左右。本港地區今晚（10日）及明日（11日）天氣預測大致天晴，局部地區有驟雨，最低氣溫約28度。明日日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，吹輕微至和緩南風。展望周三、周四間中有驟雨及雷暴，隨後數天驟雨減少。
下午4時，熱帶風暴薔薇集結在釜山以西約20公里，預料向東北移動，時速約50公里，橫過朝鮮半島，並逐漸演變為溫帶氣旋。
熱帶風暴米克拉集結在東沙以東約210公里，預料向北移動，時速約22公里，移向福建沿岸。
【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫28.6度，相對濕度84%。酷熱天氣警告現正生效。高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。
上午5時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在東沙之東南約300公里，預料向北移動，時速約25公里，移向台灣海峽至中國東南部一帶。 同時，熱帶風暴薔薇集結在濟州以南約300公里，預料向東北偏北移動，時速約45公里，橫過東海，並移向朝鮮半島一帶。
本港地區今日天氣預測大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。最高氣溫約34度。吹和緩南至西南風。展望明日大致天晴及酷熱。隨後兩三日間中有驟雨。
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