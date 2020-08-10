天氣｜天文台預測明日天晴有驟雨　周三周四有驟雨及雷暴 (16:30)

下午4時，熱帶風暴薔薇集結在釜山以西約20公里，預料向東北移動，時速約50公里，橫過朝鮮半島，並逐漸演變為溫帶氣旋。

熱帶風暴米克拉集結在東沙以東約210公里，預料向北移動，時速約22公里，移向福建沿岸。

【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫28.6度，相對濕度84%。酷熱天氣警告現正生效。高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。

上午5時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在東沙之東南約300公里，預料向北移動，時速約25公里，移向台灣海峽至中國東南部一帶。 同時，熱帶風暴薔薇集結在濟州以南約300公里，預料向東北偏北移動，時速約45公里，橫過東海，並移向朝鮮半島一帶。

本港地區今日天氣預測大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。最高氣溫約34度。吹和緩南至西南風。展望明日大致天晴及酷熱。隨後兩三日間中有驟雨。

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