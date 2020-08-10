新冠肺炎｜今明提早關閉消毒街市名單　孕婦病毒檢測樣本瓶派發地點一覽 (08:20)

周一提早關閉街市：銅鑼灣街市、香港仔漁光道街市、炮台山電氣道街市和屯門仁愛街市

周二提早關閉街市：香港仔田灣街市、長洲街巿、油麻地官涌街市和深井臨時街市

另外，政府推出孕婦檢測計劃，為孕婦提供自願單次免費新冠病毒檢測服務，由今日（10日）至周六（15日）在11個地點（見圖2），派發檢測登記表格和咽拭子採樣套裝，名額5000個。

孕婦檢測計劃注意事項

1. 孕婦或代領套裝的家人須出示參與孕婦的懷孕證明。

2. 參與檢測的孕婦須於翌日交回表格和樣本，並同時出示懷孕證明作核對。

3. 完成測試後，診斷中心會為每名孕婦發出檢測結果報告，以便她們安排入院分娩。檢測報告將郵寄予參與孕婦。

孕婦檢測計劃查詢熱線：6289 4097（周一至周五 早上9時至下午5時）