新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (19:18)

○黃大仙區

慈雲山中心

現崇山商場 茶餐廳 2.0

○觀塘區

港鐵九龍灣車廠

○九龍城區

城南道44號 大德冰室

黃埔天地家居庭

何文田廣場

紅磡市政大廈

○深水埗區

北河街市政大廈

○油尖旺區

寶軒酒店(尖沙嘴)

中華基督教會望覺堂

奧海城2期

新太陽廣場

馬哥孛羅香港酒店

香港海景絲麗酒店

麗斯中心

海洋中心

M1 酒店

○葵青區

香港荃灣帝盛酒店

○沙田區

顯徑村熟食亭 榮發燒味茶餐廳

碩門商場

沙角市場

錦泰商場

新城市廣場 Pizza Express

新城市廣場（3期） 炙・宴

置富第一城 牛八和牛燒肉屋

○元朗區

朗屏商場 麥當勞

天耀廣場

金朗大廈 爭鮮迴轉壽司

○灣仔區及東區

名珠城

鵝頸街市

柏寧酒店

利園2期

○中西區

國際金融中心 翡翠拉麵小籠包

○西貢區

TKO Spot

TKO Gateway

景林商場 味の戀人

都會駅

○北區

華明商場

資料來源：衛生防護中心（截至8月8日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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