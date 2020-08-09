廣華醫院七旬男病人第三次病毒檢測「陰變陽」　8病人列密切接觸需檢疫 (18:01)

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今午（9日）於疫情記者會表示，病人在第三次檢測才對新冠病毒呈陽性，有可能是起初兩次檢測時體內病毒量仍低，未能驗出，亦可能是取樣問題導致；他估計病人在入院前已染疫，在院內感染可能性不大。

劉家獻稱，該病人有長期病患，8月3日因發燒、腹痛及嘔吐入住廣華醫院監察病房，當時新冠病毒測試呈陰性；病人因情況不穩定，8月4日轉入深切治療部，8月5日轉回監察病房，再次測試仍對新冠病毒呈陰性。8月6日病人獲安排轉到普通外科病房留醫，之後發燒、喉嚨痛，8月8日再轉回監察病房，第三次測試初步呈陽性，現已轉入隔離病房留醫。他在外科病房時曾入住兩個病格，合共8名病人列密切接觸者要檢疫，其中7人仍留醫，餘下一人已出院，交衛生防護中心跟進；暫無醫護人員列為密切接觸者。

與確診者同病房75歲翁初步陽性

至於早前另一名81歲染疫男病人（個案3714，今早在瑪麗醫院不治），確診前曾於7月22至29日入住廣華醫院，他在內科病房留醫時，同病房7名病人列密切接觸者，其中一名75歲男病人8月8日發燒，經測試今早發現對新冠病毒初步呈陽性。

東區醫院兩確診者 病毒基因排序不相似

另外，東區醫院一名曾入住內科及老人科病房的69歲男病人（個案3782）早前確診，該病人曾與較早確診的79歲男子（個案3366）入住監察病房同一病格約8小時。劉家獻稱，兩人體內的病毒經基因排序分析，發現排序不相似，互相傳染機率不大。

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